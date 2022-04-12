Катер будет перевозить людей через Оку из-за паводка

В Подмосковье начался паводок. На одном из участков Оки даже пришлось запустить катер вместо моста. Уровень воды больше не позволяет пользоваться им безопасно.

Новые сообщения о подтоплениях приходят спасателям ежедневно. По собственным поселкам люди передвигаются на надувных лодках и в высоких резиновых сапогах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

