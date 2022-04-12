Более 30% месячной нормы осадков выпало в Москве за сутки

Свыше 30% месячной нормы осадков выпало в Москве за сутки. Об этом сообщают столичные синоптики.

Согласно прогнозам метеорологов, во вторник, 12 апреля, в городе ожидается облачная погода с дождем. В Москве температура воздуха будет на уровне +13...+15 градусов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

