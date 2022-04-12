Паводки пришли в Подмосковье

Паводок пришел в Подмосковье. Огромное количество снега и резкое потепление привели к тому, что уже несколько дней подтапливает участки и дороги.

Спасателям пришлось перекрыть несколько мостов, которые стали просто опасны из-за разлива рек. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.