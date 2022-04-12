Мурашко заявил о подготовке к новой волне коронавируса

Риски новой волны коронавируса в России существуют, поэтому к ней идет подготовка, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Он отметил, что сейчас идет спад заболеваемости, но тем не менее до 200 тысяч человек с коронавирусом наблюдаются в медицинских организациях.

По словам министра, выписываясь из медорганизации, пациентам очень важно пройти углубленную диспансеризацию, потому что риски для перенесших коронавирус, особенно для тех, кто имеет сердечно-сосудистые заболевания, очень большие, тем более в первые три месяца.