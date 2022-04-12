Во Внуково и Домодедово рассказали, какие вещи забывали пассажиры

Погоны, барабаны и микроволновую печь забывали пассажиры во Внуково и Домодедово с января по март 2022 года.

За I квартал 2022 года пассажиры Домодедово забыли в аэропорту более 10 тысяч вещей. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

