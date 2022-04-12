Анастасия Ракова анонсировала открытие аэрокосмических классов в Москве

С нового учебного года в столичных школах откроют аэрокосмические классы. Это будет совместный проект города и "Роскосмоса". Об этом рассказала заммэра столицы Анастасия Ракова.

Она отметила, что ученики нового направления будут углубленно изучать физику, математику и информатику. А также пройдут курсы по механике космического полета, навигации, аэродинамике и баллистике. Продемонстрировать полученные знания они смогут на всероссийских конкурсах и чемпионатах.

Ракова подчеркнула, что предпрофессиональные классы дают отличную возможность заранее познакомиться с профессией и получить необходимые навыки для продолжения учебы в университетах. В столичных школах уже есть предпринимательские, кадетские, медицинские, инженерные, педагогические, медиа- и ИТ-классы.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.