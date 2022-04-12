Эксперты рассказали, как выбрать сушеный инжир

В России сушеный инжир выращивают на Черноморском побережье. Также в РФ эти плоды везут из Ирана, Турции, Абхазии, Узбекистана и Таджикистана.

В промышленных масштабах инжир сушат в естественных условиях – около недели на солнце. Но некоторые производители обрабатывают плоды диоксидом серы. Таким образом ускоряют процесс сушки и продлевают срок хранения сухофруктов.

Как выбрать качественный сушеный инжир? И в чем его польза? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.