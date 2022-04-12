Минпросвещения опубликовало новый проект основных правил русской орфографии

В Минпросвещении опубликовали новый проект основных правил русской орфографии. В нем предлагается официально признать использование букв "е" и "ё" эквивалентным и использовать букву "ё" по желанию пишущего даже в официальных документах.

При этом уточняется, что она обязательно должна остаться в букварях, учебниках русского языка и орфоэпии. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.





