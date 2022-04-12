В Портленде впервые за всю историю метеонаблюдений выпал снег

В США начались аномальные снегопады. В Портленде впервые с момента метеонаблюдений выпал снег.

Школы закрыли, местных жителей попросили не выходить на улицы и сидеть дома. 55 тысяч человек в шести округах остались без электричества.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.