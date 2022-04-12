Мурашко рассказал о запасах лекарств в РФ для льготных категорий граждан

В России запасов лекарств для льготников хватит более чем на восемь месяцев. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Он отметил, что по ряду категорий заключены двух- и трехлетние договоры.

Также глава Минздрава заверил, что все поставки лекарственных препаратов в Россию продолжаются. По его словам, стоит задача по большей локализации отечественной фармотрасли и производству в России как аналогов, так и оригинальных лекарств. При этом 80% жизненно важных лекарств имеют отечественную локализацию.

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