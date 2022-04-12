Дания решила закупить 2 млн таблеток с йодом

Власти Дании решили закупить два миллиона таблеток с йодом на случай ядерной аварии у границ страны. Такого количества должно хватить для того, чтобы обезопасить детей, беременных и кормящих женщин, а также медицинских работников.

Отмечается, что на такое решение местные власти сподвигла ситуация на Украине, которая показала, что мир непредсказуем. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.