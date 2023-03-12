Аналитики рассказали, что большинство россиян планируют весенний отпуск в пределах страны

Аналитики рассказали, что большинство россиян планируют провести весенний отпуск в пределах страны.

Согласно результатам исследования сервиса онлайн-продажи билетов, на внутренние направления приходится порядка 82 процентов всех поездок, которые забронированы на весенние месяцы.

Наиболее популярны билеты по маршрутам "Москва – Сочи" и "Москва – Минеральные Воды". В список востребованных направлений также вошли Калининград, Казань, Екатеринбург, Махачкала, Уфа и Санкт-Петербург.

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