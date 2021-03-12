Над Якутией может гореть выброшенный с МКС мусор

Над Якутией, предположительно, горит мусор с МКС. Кадры сняли в небе над поселком Усть-Нера. Причем местные сначала приняли объект за небесное тело, но специалисты сообщили, что скорость слишком низкая, и они уверены в том, что это сброшенные со станции отходы.

В прошлом мае на МКС привезли новые аккумуляторы. Технику заменили, а старые батареи весом 2,5 тонны накануне выкинули за борт. По прогнозам NASA, они сгорят в слоях земной атмосферы через 2–4 года. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.