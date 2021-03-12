Депутат Мосгордумы прокомментировала новые критерии для назначения выплат на детей

Почти триллион рублей направят из бюджета на выплаты детям от трех до семи лет в малообеспеченных семьях. Как сообщили в Министерстве труда, это произойдет в ближайшие три года.



Чтобы получить пособие, у взрослого члена семьи обязательно должен быть доход по одной из следующих категорий: доход от трудовой или творческой деятельности, доход от предпринимательской деятельности, включая самозанятых, а также пенсия или стипендия.

Кроме того, будет действовать правило нулевого дохода – нулевым он может быть в ряде случаев. Если же суммарно в течение 10 из 12 месяцев у родителей отсутствовал доход по объективной причине, то пособие будет назначено несмотря на нулевой доход.

Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике, депутат Мосгордумы Инна Святенко при этом отметила, что комплексная оценка нуждаемости поможет выявить тех, кто действительно нуждается в поддержке, а кто скрывает от государства часть доходов. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.