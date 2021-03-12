Омбудсмен поддержала идею введения четырехдневной рабочей недели для женщин

Четырехдневную рабочую неделю для трудящихся россиянок поддержала уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.

По ее мнению, ввести для женщин дополнительный выходной без мужа – хорошая идея. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.