Прощание с заслуженным юристом России Падвой состоится 12 февраля в Москве

В столице 12 февраля состоится прощание с заслуженным юристом России Генрихом Падвой. Оно начнется в 12:00 в траурном зале Центральной клинической больницы.

Адвокат скончался 9 февраля, ему было 94 года. Среди клиентов правозащитника были СМИ, известные общественные и культурные деятели. Например, он представлял интересы семьи Андрея Сахарова и Владимира Высоцкого.

