Все долги россиян могут оказаться в кредитной истории

Все долги россиян в ближайшее время могут начать отражаться в кредитной истории. Комитет Госдумы по финансовому рынку предложил к рассмотрению законопроект, обязывающий бюро кредитных историй получать сведения об исполнительных производствах, заведенных на гражданина.

Судебные приставы обеспечат доступ к этой информации. Благодаря новой мере кредиторы смогут более объективно оценивать долговую нагрузку заемщиков и принимать взвешенные решения о выдаче новых кредитов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.