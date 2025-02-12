Олимпийские чемпионы провели мастер-класс для детей-сирот в Москве

Олимпийские чемпионы провели мастер-класс для ребят из столичных центров для детей-сирот. Об очередной акции проекта "Давай ДруЖИТЬ" рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Тренировка прошла на катке Дворца пионеров на Воробьевых горах. На нее приехали фигуристы Андрей Депутат и его супруга Екатерина, бобслеист Дмитрий Труненков и хоккеисты Аслан Раисов и Станислав Кацуба.

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