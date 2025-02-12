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12 февраля, 07:15

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Новости регионов: метель обрушилась на Сахалин

Новости регионов: метель обрушилась на Сахалин

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Мощная метель накрыла Сахалинскую область, ряд районов заметает уже несколько дней подряд. Особенно сложная ситуация сложилась в Северо-Курильске. Из-за снега и ветра видимость на дорогах почти нулевая, некоторым жителям приходится передвигаться на снегоходах. В связи с экстремальными погодными условиями в школах второй день отменяют уроки.

Между тем ограничение движения введено на участке федеральной трассы Р-255 "Сибирь" в Красноярском крае для грузовиков и пассажирских автобусов. Причиной стал сильный ветер до 25 метров в секунду и выше, а также метели и гололедица.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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