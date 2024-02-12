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Новости

12 февраля, 22:00

Общество

Новости часа: непогода в Москве может продлиться до середины 13 февраля

Новости часа: непогода в Москве может продлиться до середины 13 февраля

Собянин: флагманские центры помогут вывести оказание медпомощи на новый уровень

Новости часа: 20 больниц Москвы перейдут на работу по новому стандарту экстренной помощи

В комплексе горхозяйства Москвы предупредили водителей и пешеходов о ледяном дожде

Новости часа: 400 бесплатных экскурсий пройдет в Москве с 17 по 19 февраля

Ледяной дождь и гололедица сохранятся до вечера 12 февраля

Всепогодные камеры показали обстановку днем 12 февраля в столице

"Атмосфера": небольшой снег ожидается в Москве 13 февраля

Ученики столичных предпрофессиональных классов получат профессии в колледжах

Ледяной дождь начался в Москве 12 февраля

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Непогода в столице может продлиться до середины вторника, 13 февраля. Об этом сообщил комплекс городского хозяйства Москвы.

Хирурги флагманских центров Москвы провели более 30 тысяч экстренных операций. Об этом заявил Сергей Собянин.

Семь поездов "Таврия" будут ежедневно ходить между Москвой и городами Крыма с весны до осени. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

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