Новости часа: непогода в Москве может продлиться до середины 13 февраля

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Непогода в столице может продлиться до середины вторника, 13 февраля. Об этом сообщил комплекс городского хозяйства Москвы.

Хирурги флагманских центров Москвы провели более 30 тысяч экстренных операций. Об этом заявил Сергей Собянин.

Семь поездов "Таврия" будут ежедневно ходить между Москвой и городами Крыма с весны до осени. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.