13:30Общество
В РФ пятый день подряд фиксируют свыше 10 тыс случаев заражения COVID-19 за сутки
В России пятый день подряд фиксируют более 10 тысяч случаев заражения коронавирусом за сутки. Об этом сообщили в федеральном Оперативном штабе.
При этом есть риск одновременно с коронавирусом заразиться другими болезнями. По словам иммунолога, инфекции могут передаться человеку не только от одного, но и от нескольких источников заражения. При этом общее состояние определит более тяжелая инфекция. Особенно опасно такое заражение для пациентов с тяжелыми хроническими заболеваниями и пожилых людей.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.