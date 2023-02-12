В РФ пятый день подряд фиксируют свыше 10 тыс случаев заражения COVID-19 за сутки

В России пятый день подряд фиксируют более 10 тысяч случаев заражения коронавирусом за сутки. Об этом сообщили в федеральном Оперативном штабе.

При этом есть риск одновременно с коронавирусом заразиться другими болезнями. По словам иммунолога, инфекции могут передаться человеку не только от одного, но и от нескольких источников заражения. При этом общее состояние определит более тяжелая инфекция. Особенно опасно такое заражение для пациентов с тяжелыми хроническими заболеваниями и пожилых людей.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

