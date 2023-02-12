Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13:30

Общество

В РФ пятый день подряд фиксируют свыше 10 тыс случаев заражения COVID-19 за сутки

В РФ пятый день подряд фиксируют свыше 10 тыс случаев заражения COVID-19 за сутки

"Актуальный репортаж": москвичка отдала онлайн-гадалке почти 1,5 миллиона рублей

Россиянам рассказали об опасности заражения COVID-19 и гриппом одновременно

"Актуальный репортаж": в Москве составили рейтинг ресторанов с лучшим обслуживанием

Новости часа: 39 россиян эвакуировали из зоны землетрясения в Турции

На Красной Поляне заметили двух гусей

Москвичам рассказали об опасности одновременного заражения гриппом и COVID-19

Пятая часть месячной нормы осадков выпала в Москве

В РФ могут запретить посуточную аренду жилья

В пунктах выдачи Wildberries пакеты станут платными с 13 февраля

В России пятый день подряд фиксируют более 10 тысяч случаев заражения коронавирусом за сутки. Об этом сообщили в федеральном Оперативном штабе.

При этом есть риск одновременно с коронавирусом заразиться другими болезнями. По словам иммунолога, инфекции могут передаться человеку не только от одного, но и от нескольких источников заражения. При этом общее состояние определит более тяжелая инфекция. Особенно опасно такое заражение для пациентов с тяжелыми хроническими заболеваниями и пожилых людей.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Коронавирус
обществовидеоЕлизавета Якушева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика