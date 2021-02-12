Количество осадков в Москве побило рекорд 1973 года

Количество выпавших осадков в Москве 12 февраля 2021 года, побило рекорд 1973 года. По данным Гидрометцентра, за 12 часов в пятницу выпало восемь миллиметров осадков. До этого максимальное количество на эту дату фиксировали в 1973 году – семь миллиметров.

Суточная сумма осадков 12 февраля составила 13 миллиметров. Прирост свежевыпавшего снега в среднем по Москве достиг семи сантиметров. Больше всего – в Восточном административном округе (ВАО) – 10 сантиметров, а в центре города – семь сантиметров.

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