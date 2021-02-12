Метеоролог рассказал, как долго в столице продержится южный циклон

Южный циклон уже почти сутки хозяйничает в Москве. Кажется, что завершения этому стихийному бедствию нет.

Крепкий мороз и метель сохраняются. Прогнозом на ближайшее время поделился метеоролог Никита Поповнин.

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