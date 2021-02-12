Зрители показали заснеженные детские площадки

Есть в Москве и те, кому снежная погода в радость. В первую очередь это относится к детям.

Видео с прогулки прислала телезрительница. Детскую площадку занесло, а лавочки еле видно из-под снега.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.