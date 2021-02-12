Коммунальные службы устраняют последствия снегопада

На круглосуточный режим работы перешли коммунальщики. Машины прометают дороги, а дворники чистят тротуары.

Для рабочих коммунальных служб развернули пункты обогрева и полевые кухни в центре Москвы.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.