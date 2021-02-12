Москвичам рассказали о погоде в выходные

В Москве в субботу, 13 февраля, ожидается установление сразу двух погодных рекордов – по количеству выпавших осадков и по высоте снежного покрова. Синоптики уточнили, что ночью 13 февраля ожидается сильный снегопад и метель, на дорогах образуются заносы и снежный накат. Скорость ветра достигнет 12–17 метров в секунду.

К воскресенью погода немного успокоится – местами пройдет небольшой снег, ветер ослабеет. Однако ожидается небольшое похолодание, ночью 14 февраля температура упадет до минус 14 – минус 19 градусов, днем – до минус 12 – минус 17. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.