Свыше 13 тысяч единиц техники и 60 тысяч рабочих убирают снег в столице

Для уборки снега в Москве задействованы 13,5 тысячи единиц техники и 60 тысяч рабочих. Для оперативного устранения последствий снегопада в городе работают роторная и другая техника, средства малой механизации, дворники, а также бригады ручной уборки. Снег будет оперативно вывозиться на стационарные и мобильные снегосплавные пункты для утилизации.

Специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк рассказывала, что с пятницы до воскресенья в городе выпадет до 80% месячного объема осадков. Она не исключила, что высота снежного покрова увеличится до 50 сантиметров. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.