Москва 24 измерит высоту осадков в столице с помощью матрешек

Синоптики прогнозируют, что к воскресенью, 14 февраля, в столице будет перевыполнена месячная норма осадков.

Специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк рассказала, что с пятницы до воскресенья в городе выпадет до 80% месячного объема осадков. Она не исключила, что высота снежного покрова увеличится до 50 сантиметров

Москва 24 решила самостоятельно измерить высоту сугробов. Причем использовать для этого будут матрешки.

Игрушки установили около редакции телеканала и каждый час будут смотреть, насколько вырос снежный покров. ​​Подробнее – в сюжете.