В Москве ожидается двойной погодный рекорд

В Москве в субботу, 13 февраля, ожидается установление сразу двух погодных рекордов – по количеству выпавших осадков и по высоте снежного покрова. Синоптики уточнили, что ночью 13 февраля ожидается сильный снегопад и метель, на дорогах образуются заносы и снежный накат. Скорость ветра достигнет 12–17 метров в секунду.

Специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк рассказывала, что с пятницы до воскресенья в городе выпадет до 80% месячного объема осадков. Она не исключила, что высота снежного покрова увеличится до 50 сантиметров. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.