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Москва 24

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Общество

12 февраля, 16:15

Москва 24 измерит высоту сугробов в столице с помощью матрешек

общество погода видео Наиль Губаев

За прошедшую ночь сугробы в Москве выросли до 40 сантиметров, всего выпало 5 миллиметров осадков. Виновником погодного апокалипсиса стал балканский циклон "Волькер": именно он принес в Центральную Россию снегопады с порывами ветра до 20 метров в секунду.

Специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк рассказала, что с пятницы до воскресенья в городе выпадет до 80% месячного объема осадков. Она не исключила, что высота снежного покрова увеличится до 50 сантиметров.

Москва 24 решила самостоятельно измерить высоту сугробов. Причем использовать для этого будут матрешки.

Игрушки установили около редакции телеканала и каждый час будут смотреть, насколько вырос снежный покров. ​​Подробнее – в сюжете.

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