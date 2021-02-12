В Москве наградили полицейских, которые обезвредили вооруженного пассажира метро

В Москве наградили полицейских, которые обезвредили вооруженного полуголого пассажира в метро. Неизвестный мужчина объявился утром на станции "Алма-Атинская". Это случилось в начале месяца. Он был в одних штанах, а возле своего горла держал нож.

Дежурили в это время старшие сержанты Алексей Полькин и Вадим Хромычкин. Они закрыли вестибюль на вход. И пока один из патрульных беседовал с мужчиной и пытался его отвлечь, второй передал информацию ближайшим нарядам и вызвал скорую.

Действовали полицейские профессионально, пассажира удалось обезоружить и передать спецбригаде медиков. Не пострадал ни он сам, ни полицейские, ни сотрудники метрополитена. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.