Учительница рассказала о своем самочувствии после вакцинации от COVID-19

12 февраля, 12:00
12 февраля жители Подмосковья смогут привиться от коронавируса в мобильных пунктах – их развернут возле многофункциональных центров. Точки будут открыты до 8 вечера, приходить можно без записи, а с собой надо взять паспорт, полис обязательного страхования и СНИЛС.
Каждого осмотрит терапевт, и, если все в порядке, то введут первый компонент вакцины "Спутник V". Мобильные пункты открыты в Балашихе, Домодедове, Видном, Звенигороде, Дмитрове, Сергиевом Посаде и других городах.
В рубрике "Привит, как дела?" те, кто уже сделал прививку от коронавируса, рассказывают, как себя чувствуют и не жалеют ли об этом. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
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