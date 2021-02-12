В Москве зафиксировано 2 139 случаев коронавируса за сутки

В Москве за последние 24 часа зафиксировано 2 139 новых случаев коронавируса. Выздоровели за это время 3 184 человека. Об этом сообщает Оперативный штаб.

В Московской области за сутки зарегистрировали 842 новых случая, а выписали 848 человек.

В России за последние сутки выявили 15 089 новых случаев коронавирусной инфекции. Без клинических проявлений зафиксировали 1 764 случая.

Всего в России зарегистрировано 4 042 837 случаев коронавируса. Наименьший темп прироста за сутки наблюдается в Республике Тыва – 0,07%, в Еврейской автономной области – 0,09%, в Магаданской области и Чеченской республике – 0,1%. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.