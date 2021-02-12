Балканский циклон принес в столичный регион мощный снегопад

Сильный снегопад, который затихнет только через двое суток, накрыл Москву. Виновником погодного апокалипсиса стал балканский циклон "Волькер": именно он принес снегопады с порывами ветра до 20 метров в секунду.

При такой погоде видимость может сократиться до 500 метров и менее, а в некоторые моменты ничего не будет видно на расстоянии вытянутой руки, заявляют метеорологи.

В Шереметьево, Домодедово и Внуково готовы к работе в непогоду: сформированы необходимые ресурсы для бесперебойной работы, запас противогололедных реагентов рассчитан на 10 дней непрерывного снегопада, привлечена спецтехника.

Пассажиров просят рассчитывать свое время в пути и заблаговременно прибывать в аэропорт, отказаться от автомобилей и пользоваться аэроэкспрессами до авиагаваней. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.