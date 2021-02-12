Новости России: в Ханты-Мансийском автономном округе рыболов-любитель поджег лунку

Еще один огненный факел забил не из-под земли, а из-подо льда. В Ханты-Мансийском автономном округе любитель зимней рыбалки пробурил отверстие, закинул удочку и закурил в ожидании улова, а лунка вдруг загорелась. Предполагается, что горючий газ – метан, который поднимается со дна реки. Он образуется при разложении биомассы и скапливается подо льдом.

Жители Владивостока буквально штурмом берут офисы "Аэрофлота". Компания возобновила продажу льготных билетов для жителей Дальнего Востока, но там не ожидали такой бурной реакции будущих пассажиров. Люди стоят перед представительствами с трех утра, а потом буквально "выносят" двери, чтобы успеть купить субсидированные билеты. Перелет в одну сторону со всеми сборами – 10 200 рублей. Лететь можно только в эконом-классе и только прямым рейсом из Владивостока, Петропавловска-Камчатского, Хабаровска, Южно-Сахалинска, Магадана в Москву и обратно. Льготные билеты продадут пассажирам с постоянной регистраций в регионе. Забронировать места можно на сайте компании и в офисах продаж. Сообщается, что на субсидирование дальневосточных перелетов выделили 5 миллиардов рублей. ​​

В центре Санкт-Петербурга работники ЖЭК сбросили глыбы льда прямо на припаркованные внизу автомобили, когда чистили крышу. У машин разбиты стекла, а на кузове – вмятины. Чтобы скрыть то, что натворили, рабочие попытались замаскировать повреждения и просто забросали машины снегом. Но не помогло. Хозяева пострадавших автомобилей уже написали заявления в полицию.

В Волгограде мужчина не испугался ледяной воды, чтобы спасти собаку. Пес попал в полынью и не мог выбраться. Мужчина не раздумывая пошел на помощь. На кадрах видно, как он буквально прокладывает путь к животному, проламывая лед, а потом помогает собаке добраться до берега.

Во Владимирской области у города Вязники десятки фур блокировали федеральную трассу М7 "Волга". Причиной стала авария. На дороге столкнулись два грузовика, из-за чего движение в сторону Нижнего Новгорода практически остановилось. Машины еле двигались, так как для проезда осталась только одна полоса. Водителям пришлось провести в заторе несколько часов.

Под Санкт-Петербургом в поселке Петро-Славянка рабочие бурильной установки пробили газопровод, из-за чего произошла утечка, и газ взорвался. Начался пожар и пламя перекинулось на соседний деревянный дом, в результате чего погиб хозяин. Спасатели справились с огнем, но теперь нужно ремонтировать трубу. Без газа остаются более 70 домов в поселке. Установлено, что земляные работы, которые привели к пожару, проводились без согласования с компанией "ПетербургГаз", которой принадлежит газопровод.

Прокуратура проверит видео с завесой угольной пыли над морским портом Посьет. На кадрах из-за пыли практически не видно поселка, а акватория бухты стала просто черной. Предполагают, что были нарушены требования при перегрузке угля в порту, что привезло к загрязнению. Кстати, в прошлом году, компанию "Торговый порт Посьет", которая занималась погрузкой, оштрафовали за похожие нарушения на 300 тысяч рублей.

На Северном Кавказе таможенники нашли более тонны красного вина в бензобаках двух грузовиков. Фуры следовали из Грузии. Одну машину, груженую яблоками, задержали на посту в Дагестане – в баке было 570 литров вина. А другую фуру, перевозившую лимонад, досмотрели в Северной Осетии – там нашли еще 610 литров контрабанды. В отношении водителей грузовиков возбудили административные дела.

В центре Волгограда стритрейсеры устроили ночные гонки. Дрифтовали на круговом перекрестке напротив Нового экспериментального театра. Ролик под названием "Полицию не боюсь, законы не соблюдаю", появился в Instagram. И очень повезло, что под колеса не попали люди, а также не случилось аварии с другими участниками движения. Полиция, где тоже посмотрели видео, уже начала проверку.