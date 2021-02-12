В России выросло количество киберпреступлений

Число киберпреступлений в России растет невероятными темпами. По данным МВД, только в первом квартале этого года их было совершено на 84% больше, чем за такой же период 2020 года.

Многие такие преступления связаны с кражей денег с банковских счетов и с оформлением кредитов на ни о чем не подозревающих людей.

В МВД советуют всем осторожнее обращаться с банковскими мобильными приложениями, а в Госдуме пытаются разработать новый закон, который затруднил бы совершение незаконных финансовых операций. ​​Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.