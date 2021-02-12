В Московском зоопарке прошла пенная вечеринка у кафрских рогатых воронов

Не щелкать клювом и не проворонить пузырь. В Московском зоопарке продолжаются пенные вечеринки. На этот раз праздник у кафрских рогатых воронов.

Ранее подобное веселье устраивали для пингвинов. ​​Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.