Минстрой создаст единый реестр граждан, нуждающихся в жилье

Минстрой создаст единый федеральный реестр граждан, которым государство обязано улучшить жилищные условия. Речь идет о пострадавших в результате радиационных аварий и катастроф, вынужденных переселенцах, выезжающих из районов Крайнего Севера. В этом списке также инвалиды и семьи с детьми-инвалидами, ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий.

Как считают в министерстве, этот реестр позволит оптимально планировать расходы федерального бюджета для каждого льготника. Также появится возможность проконтролировать срок и качество исполнения обязательств.

В настоящее время помощи в приобретении жилья по разным основаниям ждут около 4 миллионов семей, и чтобы обеспечить их поддержкой, необходимо около 9 триллионов рублей. ​​Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.