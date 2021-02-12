Минстрой создаст единый реестр граждан, нуждающихся в жилье

12 февраля, 08:00
Минстрой создаст единый федеральный реестр граждан, которым государство обязано улучшить жилищные условия. Речь идет о пострадавших в результате радиационных аварий и катастроф, вынужденных переселенцах, выезжающих из районов Крайнего Севера. В этом списке также инвалиды и семьи с детьми-инвалидами, ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий.
Как считают в министерстве, этот реестр позволит оптимально планировать расходы федерального бюджета для каждого льготника. Также появится возможность проконтролировать срок и качество исполнения обязательств.
В настоящее время помощи в приобретении жилья по разным основаниям ждут около 4 миллионов семей, и чтобы обеспечить их поддержкой, необходимо около 9 триллионов рублей. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
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