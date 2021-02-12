В Новокосине дети устроили горку, ведущую на проезжую часть

Сюрприз для водителей устроили в Новокосине. Дети сделали горку, которая ведет прямо на проезжую часть.

На кадрах видно, как ребенок скатывается и едва не попадает под колеса машины. ​​Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.