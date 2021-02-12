Москву накрыл снежный шторм

Обещанный суперснегопад нагрянул в Москву. Атмосферный фронт сформировался на Средиземном море и пришел в столицу через Балканы и Украину.

Видимость в городе сильно снизилась. Синоптики обещают москвичам огромные сугробы, метель и вьюгу вплоть до выходных. В связи с этим москвичей просят быть осторожнее.

В столице на особый режим переведены все городские службы, создан даже Оперативный штаб для координации работы. Также подготовлены мобильные котельные и электрогенераторы на случай аварийных ситуаций, а на МКАД и других крупных трассах организовано дежурство тягачей. ​​Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.