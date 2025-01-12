Новости мира: в Румынии проходят протесты против отмены результатов выборов президента

В Румынии набирают силу массовые протесты против отмены результатов президентских выборов. На улицы Бухареста вышли уже почти 100 тысяч человек. Они поддерживают кандидата от оппозиции Кэлина Георгеску, который выступает за отмену антироссийских санкций.

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что причиной катастрофических пожаров в Калифорнии стал не климат, а халатность местных властей. По мнению миллиардера, они не занимаются профилактикой и принимают неверные решения. Тем временем СМИ пишут о массовых случаях мародерства в пострадавших районах.

В Южной Корее прошел ежегодный фестиваль зимней рыбалки. Каждый год там собираются миллионы туристов со всего мира. Гвоздь программы – охота на форель. При этом холодная вода никого не останавливает.

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