Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 января, 23:30

Общество

Новости мира: в Румынии проходят протесты против отмены результатов выборов президента

Новости мира: в Румынии проходят протесты против отмены результатов выборов президента

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 12 января

На Борисовских прудах люди катаются на коньках

Небольшое похолодание пришло в Москву

Собянин: выпускниками "Московской технической школы" стали более 4 тысяч инженеров

Москвичам напомнили о рубрике "Что вообще происходит?"

Москвичи воспользовались сервисом "Наша свадьба" почти 300 тысяч раз за год

Москвичам рассказали, как выбрать самый вкусный грейпфрут

Пик оттепели в Москве пройден

Новости часа: Собянин сообщил о завершении реставрации фасадов церкви Вознесения Господня

В Румынии набирают силу массовые протесты против отмены результатов президентских выборов. На улицы Бухареста вышли уже почти 100 тысяч человек. Они поддерживают кандидата от оппозиции Кэлина Георгеску, который выступает за отмену антироссийских санкций.

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что причиной катастрофических пожаров в Калифорнии стал не климат, а халатность местных властей. По мнению миллиардера, они не занимаются профилактикой и принимают неверные решения. Тем временем СМИ пишут о массовых случаях мародерства в пострадавших районах.

В Южной Корее прошел ежегодный фестиваль зимней рыбалки. Каждый год там собираются миллионы туристов со всего мира. Гвоздь программы – охота на форель. При этом холодная вода никого не останавливает.

Об этих и других новостях – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществопроисшествияза рубежомвидеоЕкатерина Кузнеченкова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика