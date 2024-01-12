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12 января, 16:30

Общество

Средний чек новогодних подарков вырос на 30% по сравнению с прошлым годом

Средний чек новогодних подарков вырос на 30% по сравнению с прошлым годом

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Продажи новогодних подарков выросли в 1,5 раза в РФ за 2023 год

Москвичи готовятся отмечать старый Новый год. По всей столице проходят праздничные мероприятия и работают катки, жители города ходят в кинотеатры, развлекательные центры и рестораны.

По данным специалистов маркетплейсов, продажи новогодних подарков в РФ выросли в полтора раза по сравнению с прошлым годом. Кроме того, средний чек вырос на 30% за аналогичный период. Также специалисты отметили, что спрос вырос втрое в категориях товаров для хобби и творчества.

Куда чаще всего ходили москвичи и гости столицы? И на какие еще товары тратили деньги жители города? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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