Средний чек новогодних подарков вырос на 30% по сравнению с прошлым годом

Москвичи готовятся отмечать старый Новый год. По всей столице проходят праздничные мероприятия и работают катки, жители города ходят в кинотеатры, развлекательные центры и рестораны.

По данным специалистов маркетплейсов, продажи новогодних подарков в РФ выросли в полтора раза по сравнению с прошлым годом. Кроме того, средний чек вырос на 30% за аналогичный период. Также специалисты отметили, что спрос вырос втрое в категориях товаров для хобби и творчества.

Куда чаще всего ходили москвичи и гости столицы? И на какие еще товары тратили деньги жители города? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.