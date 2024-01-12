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12 января, 07:15

Общество

В Госдуме предложили упростить продажу и обмен квартир с маткапиталом

В Госдуме предложили упростить продажу и обмен квартир с маткапиталом

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Продажу и обмен квартир, купленных на материнский капитал, могут упростить в РФ. Об этом пишет "Парламентская газета".

В Госдуме предложили внести поправки в закон, которые разрешают такие сделки, если увеличилась кадастровая стоимость квартиры или ее метраж стал больше. Маткапитал можно направить на улучшение жилищных условий, когда ребенку исполнится три года. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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