В Госдуме предложили упростить продажу и обмен квартир с маткапиталом

Продажу и обмен квартир, купленных на материнский капитал, могут упростить в РФ. Об этом пишет "Парламентская газета".

В Госдуме предложили внести поправки в закон, которые разрешают такие сделки, если увеличилась кадастровая стоимость квартиры или ее метраж стал больше. Маткапитал можно направить на улучшение жилищных условий, когда ребенку исполнится три года. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.