Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 января, 07:15

Общество

Работодателей могут обязать предоставлять работникам в ночное время такси

Работодателей могут обязать предоставлять работникам в ночное время такси

Синоптики предупредили о сильном похолодании в Москве в выходные

"Время новых": ароматы для дома и для тела Muse

"Доктор 24": эксперт назвала полезные продукты для мозга

"Доктор 24": эксперт рассказал об ошибках при лечении ОРВИ

В Москве зафиксировали новый суточный рекорд по осадкам

Аномальные холода ожидаются в предстоящие выходные

"Безопасный город": москвичам рассказали о правилах при катании на тюбингах

Новая волна морозов ожидается в Москве

Новости часа: Собянин рассказал, какие культурные объекты построят в ТиНАО

Россиян после ночных смен будут возить на такси за счет работодателя. Проект федерального закона уже подготовлен, пишут "Известия".

В настоящее время законодательно не закреплена обязанность работодателя привозить сотрудников на предприятие, в том числе в ночное время. Исключения составляют случаи, когда коллегу необходимо доставить в больницу или домой после несчастного случая на производстве. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществотранспортвидеоМаксим Шаманин
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика