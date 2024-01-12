Работодателей могут обязать предоставлять работникам в ночное время такси

Россиян после ночных смен будут возить на такси за счет работодателя. Проект федерального закона уже подготовлен, пишут "Известия".

В настоящее время законодательно не закреплена обязанность работодателя привозить сотрудников на предприятие, в том числе в ночное время. Исключения составляют случаи, когда коллегу необходимо доставить в больницу или домой после несчастного случая на производстве. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.