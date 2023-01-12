Новости часа: "Кракен" может стать доминирующим штаммом COVID-19 в РФ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Субвариант "Омикрон"-штамма коронавируса "Кракен" может стать доминирующим штаммом COVID-19 в РФ. Об этом рассказал главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов.

Рейс из Бангкока в Москву экстренно сел в Самарканде из-за беременной пассажирки. Об этом заявили СМИ.

Более 80 тысяч человек в Дагестане остались без электричества из-за непогоды. Об этом сообщило Минэнерго региона.