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Новости

12 января, 17:30

Общество

Новости часа: "Кракен" может стать доминирующим штаммом COVID-19 в РФ

Новости часа: "Кракен" может стать доминирующим штаммом COVID-19 в РФ

Новости часа: в Минздраве заявили об эффективности российских вакцин против "Кракена"

Жители Москвы пожаловались на дорожный знак у станции метро "Алтуфьево"

Желтый уровень погодной опасности продлили в Москве до выходных

Из столичных аптек исчез детский ибупрофен в форме свечей – СМИ

Новости часа: в Москве реконструируют все старые поликлиники

В Минздраве заявили об эффективности российских вакцин против "Кракена"

"Атмосфера": облачная погода ожидается в Москве 13 января

Новости часа: Собянин открыл после реконструкции поликлинику в Нагорном районе

В РФ не будут вводить ограничения из-за нового штамма коронавируса "Кракен"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Субвариант "Омикрон"-штамма коронавируса "Кракен" может стать доминирующим штаммом COVID-19 в РФ. Об этом рассказал главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов.

Рейс из Бангкока в Москву экстренно сел в Самарканде из-за беременной пассажирки. Об этом заявили СМИ.

Более 80 тысяч человек в Дагестане остались без электричества из-за непогоды. Об этом сообщило Минэнерго региона.

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