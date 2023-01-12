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12 января, 16:45

Общество

Новости часа: в Минздраве заявили об эффективности российских вакцин против "Кракена"

Новости часа: в Минздраве заявили об эффективности российских вакцин против "Кракена"

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Желтый уровень погодной опасности продлили в Москве до выходных

Из столичных аптек исчез детский ибупрофен в форме свечей – СМИ

Новости часа: в Москве реконструируют все старые поликлиники

В Минздраве заявили об эффективности российских вакцин против "Кракена"

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Российские вакцины от коронавируса эффективны против субварианта "Омикрон"-штамма. Об этом заявил главный внештатный инфекционист Минздрава РФ Владимир Чуланов.

В Москве начали капитальный ремонт Краснопресненского путепровода. Об этом рассказал заммэра города Петр Бирюков.

Более 45 тысяч упаковок жаропонижающих свечей для детей выпустили в оборот 9 января. Об этом сообщил Росздравнадзор.

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