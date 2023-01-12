12 января, 16:45Общество
Новости часа: в Минздраве заявили об эффективности российских вакцин против "Кракена"
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Российские вакцины от коронавируса эффективны против субварианта "Омикрон"-штамма. Об этом заявил главный внештатный инфекционист Минздрава РФ Владимир Чуланов.
В Москве начали капитальный ремонт Краснопресненского путепровода. Об этом рассказал заммэра города Петр Бирюков.
Более 45 тысяч упаковок жаропонижающих свечей для детей выпустили в оборот 9 января. Об этом сообщил Росздравнадзор.