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12 января, 15:30

Общество

В РФ не будут вводить ограничения из-за нового штамма коронавируса "Кракен"

В РФ не будут вводить ограничения из-за нового штамма коронавируса "Кракен"

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Роспотребнадзор не планирует вводить ограничения из-за нового штамма коронавируса "Кракен". Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее стало известно, что этот подвариант "Омикрона" добрался до России, заболевание зафиксировали в Пензенской области. По мнению эпидемиологов, "Кракен" не перезапустит пандемию. Врачи допускают большое количество заболевших, но считают, что многие пациенты не узнают, что переболели новым вариантом коронавируса.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Коронавирус
обществовидеоАнастасия Бородина
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