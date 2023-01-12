В РФ не будут вводить ограничения из-за нового штамма коронавируса "Кракен"

Роспотребнадзор не планирует вводить ограничения из-за нового штамма коронавируса "Кракен". Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее стало известно, что этот подвариант "Омикрона" добрался до России, заболевание зафиксировали в Пензенской области. По мнению эпидемиологов, "Кракен" не перезапустит пандемию. Врачи допускают большое количество заболевших, но считают, что многие пациенты не узнают, что переболели новым вариантом коронавируса.

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