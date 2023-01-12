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12 января, 15:15

Общество

Жители Пскова поддержали избитого коммунальщика

Жители Пскова поддержали избитого коммунальщика

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В Пскове водитель избил коммунальщика, который убирал снег. Чтобы поддержать пострадавшего рабочего, жители устроили флэшмоб. В социальных сетях они выкладывают посты с добрыми пожеланиями. По их словам, водитель снегоуборочной машины по имени Александр – добрый и отзывчивый человек.

Сам инцидент произошел 10 января. Водитель избил сотрудника управляющей компании за то, что тот чистил дворы и не смог вовремя пропустить его машину. За дело взялась прокуратура. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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