13:45Общество
Жители столицы пожаловались на новый дорожный знак у метро "Алтуфьево"
Возле станции метро "Алтуфьево" несколько дней эвакуируют машины. Автомобилисты пожаловались, что это происходит якобы незаконно. По их словам, там, где они всегда парковались, теперь появился знак "Парковка запрещена". Всего с начала 2023 года здесь было задержано 20 автомобилей.
Так почему эвакуатор увозит автомобили? Действительно ли на этом участке нельзя парковаться? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.