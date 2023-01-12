Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13:45

Общество

Жители столицы пожаловались на новый дорожный знак у метро "Алтуфьево"

Жители столицы пожаловались на новый дорожный знак у метро "Алтуфьево"

Жители столицы побывали миллион раз в центрах московского долголетия в 2022 году

"Актуальный репортаж": в России будут штрафовать за выброс мусора из машины

В Госдуме предложили отменить доли детей в жилье, приобретенном на маткапитал – СМИ

"Цифра дня": 25%

"Актуальный репортаж": россияне стали закладывать жилье мошенникам при оформлении кредита

Ибупрофен в форме свечей пропал из московских аптек

Эксперт рассказал, будут ли в будущем появляться новые варианты коронавируса

"Атмосфера": 7 градусов мороза ожидается в столице вечером 12 января

Новости часа: в Москве увеличили скоростной режим на двух участках

Возле станции метро "Алтуфьево" несколько дней эвакуируют машины. Автомобилисты пожаловались, что это происходит якобы незаконно. По их словам, там, где они всегда парковались, теперь появился знак "Парковка запрещена". Всего с начала 2023 года здесь было задержано 20 автомобилей.

Так почему эвакуатор увозит автомобили? Действительно ли на этом участке нельзя парковаться? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществогородпарковкивидеоИван ЕвдокимовИрина Силкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика