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12:45

Общество

Эксперт рассказал, будут ли в будущем появляться новые варианты коронавируса

Эксперт рассказал, будут ли в будущем появляться новые варианты коронавируса

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В Роспотребнадзоре заявили, что новый субвариант "Омикрон"-штамма SARS-CoV-2 "Кракен" зафиксировали в Пензенской области. По данным ведомства, он очень быстро распространяется и более заразен, чем предыдущие штаммы.

Иммунолог, кандидат медицинских наук, гендиректор контрактно-исследовательской компании Николай Крючков рассказал, будут ли в будущем появляться новые варианты коронавируса. Эксперт также объяснил, стоит ли ожидать новых симптомов, увеличения тяжести течения болезни.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Коронавирус
обществовидеоИван Евдокимов
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